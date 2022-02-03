На «Электростали» заинтересовались живописью и биткоинами?

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3 февраля 2022, 16:15

Фото: металлургический завод «Электросталь»

На металлургическом заводе «Электросталь», похоже, так и не навели порядок. На территории крупнейшего предприятия, основанного еще в 1917 году, организовали биткоин ферму? В прокатном цехе находится травильное отделение, не соответствующее требованиям безопасности? И на какие средства гендиректор покупает предметы старины?

«Электросталь» - один из ведущих производителей сталей и сплавов специального назначения для наукоёмких отраслей промышленности. Завод входит в актуальный (в связи с коронавирусом) перечень системообразующих предприятий (включая моратории на банкротство). Однако мы не обнаружили у предприятия разрешительных документов на производство материалов авиационного назначения. На это наша редакция уже обращала внимание ранее. Если завод работает без лицензии – это незаконная предпринимательская деятельность.

Впрочем, на системообразующее предприятие бросают тень и другие сомнительные моменты. По имеющимся данным, часть выручки завода – более 2 млрд рублей – переводилась на Торговый дом «Электросталь-Снаб» в качестве аванса за будущие поставки. Эти средства, судя по всему, передавались генеральному директору Шильникову и члену Совета директоров Лысенко в виде займов, которые фактически использовались для приобретения… предметов искусства – картин художников 15-17 века и другой старины по баснословной стоимости.

Впоследствии данные займы переуступались на завод. Шильников, предположительно, не возвращал их. Завод, возможно, списывал эти затраты на себестоимость. Во всей данной сомнительной деятельности усматриваются признаки налоговых преступлений как со стороны гендиректора, так и завода. Для подтверждения вышеуказанного требуется проверка переуступок займов и их списания, а также любопытно, что на это скажет главный бухгалтер предприятия.

Кроме того, не исключено, что по распоряжению сына Шильникова на территории завода организовали биткон ферму – мощное компьютерное оборудование, потребляющее огромное количество энергии. Судя по всему, объект находится с восточной стороны в 40-футовом контейнере. Создается впечатление, что снабжение электроэнергией осуществляется путем незаконного подключения к третьему прокатному цеху. Скорее всего, затраты на электроэнергию списываются заводом на себестоимость. Ключи для доступа к криптовалюте предположительно находятся у сына гендиректора. Если информация подтвердится, то это может квалифицироваться как незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов.

Также есть вероятность, что во втором прокатном цехе, в непосредственной близости от жилых домов, находится травильное отделение – опасный производственный объект, который подлежит обязательной регистрации в Ростехнадзоре. Однако данный объект никогда не регистрировался, так как требованиям безопасности не соответствует и при этом находится в постоянной эксплуатации. Во время проверок отделение тщательно скрывают.

Похоже, руководству «Электростали», несмотря на полученный недавно почетный знак «За труды», не до завода. А жаль. Хотелось бы, чтобы градообразующее предприятие с такой историей процветало.