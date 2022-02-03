Басурин: разведка ДНР узнала, что Киев с 20 февраля закроет выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 45 лет

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3 февраля 2022, 14:49 Источник: Свободная пресса

фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) узнала, что киевские власти намерены с 20 февраля закрыть выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 45 лет.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что это решение Киева связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, объявившего на днях на заседании Верховной Рады об увеличении численности ВСУ на 100 тысяч человек и создании 20 дополнительных бригад.

Как отметил Басурин, несомненно, их укомплектование личным составом требует значительных людских ресурсов. Со ссылкой на данные агентурной разведки ДНР Басурин сообщил, что в среду, 2 февраля, главой Государственной пограничной службы Украины Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет.

По его словам, чтобы на Украине не началась паника, в качестве причин отказа в выезде из страны будут называть несвязанные с войной причины, такие как отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, неуплату алиментов. Басурин также рассказал, что Киев готовит ноты в посольства других стран с просьбой способствовать возвращению на Украину граждан призывного возраста.