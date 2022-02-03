Актриса Зайцева и художник Сафронов посетили церемонию прощания с Мережко

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3 февраля 2022, 13:51 Источник: teleprogramma.pro

Виктор Мережко, фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Звезда фильма «Здравствуй и прощай» Людмила Зайцева и художник Никас Сафронов пришли проститься с режиссером Виктором Мережко. Церемония прошла в Центральном доме кинематографистов.

Зайцева и Сафронов выступили с речью в память о народном артисте РФ. Актриса отметила, что со смертью Мережко «ушла целая эпоха».

«Последний раз мы переписывались на Рождество. Не хочется верить, что его нет. Это был крепкий и сильный мужчина. Теперь он будет рядом со своей женой Тамарочкой»,- добавила лауреат Государственной премии СССР.

В свою очередь, Сафронов рассказал, что познакомился с Мережко еще в 90-х гг. в его мастерской.

«Мы часто гуляли по Арбату. Виктор был жизнелюб. Не любил, когда девушки называли его по отчеству. Но, конечно, он любил свою жену Тамару»,- продолжил художник.

По его словам, режиссер приходил к нему в больницу каждый день, когда он попал в аварию. Сафронов назвал сценариста «личностью большого масштаба».