В России выявлено более 155,7 тысячи случаев коронавируса за сутки

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2022, 12:31

медик, фото: Jens Bьttner/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших с коронавирусом нового типа в России составило 12 284 564 человека.

«За последние сутки в России выявлено 155 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 792 человека, на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля. Зафиксировано 667 летальных исходов … полностью выздоровели 53 724 человека»,- пояснил в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве - 26 904, Санкт-Петербурге - 21 234, Московской области - 8 721, Пермском крае - 3 845 и Самарской области - 3 692.

Ранее главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала о симптомах ОРВИ у людей старше 70 лет, которые должны насторожить и стать причиной для обращения к специалисту.