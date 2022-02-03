Метеоролог Позднякова: в выходные в Москву придет комфортная для прогулок погода

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3 февраля 2022, 12:14 Источник: RT

утки: фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные жителей столицы ожидает комфортная для отдыха и прогулок погода. По ее словам, на улице будет небольшой снежок и слабый морозец.

«В ночь на субботу и воскресенье минимальная температура в Москве будет порядка от -10 до -12 градусов. Дневная температура — от -6 до -8 градусов. То есть температура воздуха будет соответствовать климатической норме»,- уточнила синоптик RT.

Позднякова отметила, что комфорт погоде придаст отсутствие ветра. Метеоролог добавила, что в Москве будет своеобразная передышка между снегопадами, поскольку следующая неделя будет более снежная.

Ранее сообщалось, что в феврале температура обещает быть выше климатической нормы практически во всех регионах РФ.