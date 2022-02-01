Февраль 2022 года будет тёплым в отличие от прошлого года

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1 февраля 2022, 15:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Если вспомнить прошлогодний февраль, то погода тогда была морозной и жёсткой, и это сказывалось, как на здоровье, так и на настроении. Холода были суровыми, арктическими. Ночью температура воздуха опускалась ниже -20 градусов по Цельсию. Но этот февраль не собирается повторять судьбу своего «предшественника».

Температура в этом месяце обещает быть выше климатической нормы, и это будет практически во всех регионах РФ. Наиболее тёплым месяц может быть в Поволжье, Красноярском крае, Западной Сибири, в Якутии и на Урале. Холоднее может быть только на Чукотке, как впрочем, и всегда. В Гидрометцентре сведения о тёплом феврале уже подтвердились. Однако не исключается и вариант временного похолодания.



Ряд российских регионов столкнётся с аномальными осадками. В этот список входят Западная часть Европейской России, Брянская и Тверская области. Прогнозируется избыток осадков на юге Западной Сибири, а также в Томской, Омской, Новосибирской и Амурской областях. С подобным явлением столкнутся в Приморском, Хабаровском и Красноярском краях. В Москве и в Московской области ожидается стабильная температура. Серьёзного похолодания не планируется. Правда атмосферное давление слегка повысится (до 745 мм в конце этой недели).

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