Аудиторы Счётной палаты назвали неэффективной защиту прав граждан в ОМС

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2022, 09:52 Источник: Известия

фото: pixabay.com

Невозможно полноценно создавать систему защиты прав пациентов в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), если такого определения вообще не существует в российском законодательстве. Аудиторы Счётной палаты РФ назвали неэффективной защиту прав граждан в ОМС.

В отчёте Счетной палаты по ОМС указано, что непрозрачность и недостаток регулирования в этой сфере приводят к тому, что функции по защите прав застрахованных лиц разделены между различными органами и структурами.

Получается, что люди не обладают достаточной информацией о бесплатной медицине, не могут воспользоваться своими правами им приходится самостоятельно отстаивать свои права в судах.

Согласно закону, сейчас гражданин имеет право на выбор медучреждения, врача, СМО и даже региона, в котором можно бесплатно и гарантированно лечиться. Но фактически это невозможно. Если направление к специалисту выписывает лечащий врач, то право выбора переходит к нему. Также сложно получить помощь не в своём регионе из-за особенностей финансирования.

Счётная палата дала правительству рекомендацию, как изменить ситуацию. Аудиторы предложили, в первую очередь, законодательно определить само понятие системы защиты прав застрахованных лиц по ОМС, установить полномочия фонда ОМС в этой сфере, в том числе в плане информирования, - пишут в четверг "Известия".

В Московской области начали проверку из-за объявленной медсёстрами перинатального центра в Коломне голодовки.