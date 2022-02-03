Квалификационная коллегия судей Чечни рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Cайди Янгулбаева

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3 февраля 2022, 09:15 Источник: сайт Верховного суда ЧР, РБК

фото: pixabay.com

В Чечне квалификационная коллегия судей республики в четверг рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда региона Сайди Янгулбаева. Согласно законодательству, коллегия может приостановить полномочия и отставку судьи, если он признан «безвестно отсутствующим», против него возбуждено уголовное дело или он баллотируется на выборах. Судья лишается неприкосновенности только в случае ареста.

О преставлении Председателя Совета судей Чеченской Республики Алавдин Гардалоева о прекращении отставки судьи Сайди Янгулбаева Вахаевича сообщается на сайте коллегии.

Сайди Янгулбаев уехал из России с дочерью после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова. Супруга судьи Зарема Мусаева была задержана оперативниками из Чечни в Нижнем Новгороде и перевезена в Грозный.

Президент РФ Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.