Анна Попова уточнила: сроки карантина по коронавирусу сократили с 14 до 7 дней для контактных лиц

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2 февраля 2022, 10:36

Анна Попова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова в среду уточнила информацию о сокращении карантина по коронавирусной инфекции COVID-19. Как пояснила Попова, сроки карантина по коронавирусу сократили с 14 до 7 дней для контактных лиц.

По данным Роспотребнадзора, люди, которые находились в контакте с человеком с COVID-19, должны уйти на самоизоляцию на неделю. Если ПЦР-тест на коронавирус окажется положительным, больничный будет продлен до получения отрицательного результата и соответствующего решения врача.

«Больному, у которого был положительный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, нужен отрицательный тест. И если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, и здесь других вариантов нет», – рассказала Анна Попова в беседе с РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора еще раз напомнила, что принятое в конце января решение о сокращении с 14 до 7 дней карантина только для контактных лиц.

Срок карантина для контактировавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 сокращен с 14 дней до недели в соответствии с новыми правилами оформления карантина. Новые правила вступили в силу в среду, 26 января.

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