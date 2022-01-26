Оперштаб Москвы сообщил о сокращении срока карантина для контактировавших с заболевшими COVID-19 до недели

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26 января 2022, 10:21

фото: pixabay.com

Срок карантина для контактировавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 сокращен с 14 дней до недели в соответствии с новыми правилами оформления карантина. По информации столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, новые правила вступили в силу в среду, 26 января.

Обновленные правила распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления. "Таким образом для них, независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении Роспотребнадзора, он истекает через семь дней с даты выдачи", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter столичного оперштаба.

В твите также объясняется, как будет оформляться больничный лист, - сообщает Radio Sputnik. Контактировавшим с заболевшими COVID-19, кому больничный был выписан с период с 15 по 21 января, его автоматически закроют 27 января. 28 января отбывшие карантин смогут выйти на работу. При открытии больничного после 21 января он будет закрыт на седьмой день.

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