Глава Роспотребнадзора Анна Попова: сегодня о локдауне, о карантине из-за коронавируса мы не говорим

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2 февраля 2022, 08:12 Источник: РИА Новости

Анна Попова, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В России речи о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах против коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время не идет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число новых случаев инфицирования будет расти, а локдаун объявляться сейчас не будет.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова объяснила, что в нашей стране уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики. Она напомнила, что в России сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон "122".

Попова добавила, что в этом мире нет ничего идеального, но эта система развивается эффективно, и она важна для людей. "У россиян есть единый номер, где они могут решить свои проблемы", - подытожила глава Роспотребнадзора.

Человек с признаками заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 заразен для окружающих, даже если результат ПЦР-теста у него отрицательный.

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