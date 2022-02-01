В Тульской области со 2 февраля вновь введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов

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1 февраля 2022, 18:44 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В правительстве Тульской области сообщили об ужесточении мер в связи с ростом заьолевае6мости новой коронавирусной инфекцией. Со 2 февраля в регионе возобновляют проверку QR-кодов о вакцинации при поседении заведений общественного питания.

«С завтрашнего дня, со 2 февраля, в организациях общепита нужно будет снова предъявлять QR-коды или ПЦР-тесты», пояснила представитель правительства.

Собеседница уточнила, что в фитнес-центрах, бассейнах и других спортобъектах данные требования не возобновляли. В правительстве напомнили, что QR-код о вакцинации против коронавируса или переболевшего должны предъявлять посетители музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка, массовых спортивных мероприятий, бильярдов и боулингов, а также постояльцы гостиниц.

Ранее технический офицер департамента воды, гигиены и здравоохранения ВОЗ Мэгги Монтгомери посоветовала отказаться от повсеместного использования одноразовых перчаток для защиты от COVID-19.

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