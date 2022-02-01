Специалист ВОЗ Монтгомери посоветовала не использовать повсеместно одноразовые перчатки

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1 февраля 2022, 15:37 Источник: РИА "Новости"

перчатки, pixabay.com

Технический офицер департамента воды, гигиены и здравоохранения ВОЗ Мэгги Монтгомери заявила, что организация не рекомендует повсеместное использование одноразовых перчаток для защиты от COVID-19.

Мэгги Монтгомери подчеркнула в рамках брифинга вторник, 1 февраля, что надевать перчатки не следует, если отсутствует повышенный риск заражения коронавирусной инфекцией.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения в целях профилактики заболевания советуют чаще мыть руки или применять другие способы дезинфекции.

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