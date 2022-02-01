Депутат Госдумы Бессараб приветствует индексацию маткапитала и социальных выплат

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1 февраля 2022, 10:56

детская коляска, pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб во вторник, 1 февраля, заявила, что приветствует рост материнского капитала и социальных пособий в России на 8,4%.

Светлана Бессараб напомнила, что до 2016 года материнский капитал не увеличивался, а затем президент России Владимир Путин принял решение о том, что вышеуказанная выплата должна индексироваться ежегодно.

Депутат в беседе с RT отметила, что после индексации люди не потеряют деньги, поскольку маткапитал вырос в своем реальном значении и покрывает рост стоимости товаров и услуг, возникший с усилением инфляции.

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