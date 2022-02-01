Вице-спикер ГД Кузнецова заявила, что более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом

Вице-спикер ГД, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом.
С 1 февраля 2022 года материнский капитал, а также некоторые социальные выплаты, пособия и компенсации были проиндексированы на 8,4%. Кроме того, в этом месяце увеличатся пенсии неработающих российских пенсионеров.
После индексации выплаты на первого ребенка в стране увеличились до 524,5 тысячи рублей, а на второго ребенка – до 693,1 тысячи рублей.
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