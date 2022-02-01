Made in где? Минобрнауки пускает суперкомпьютерную пыль в глаза?

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1 февраля 2022, 09:22 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В Сибирском отделении РАН, которое правильнее называть СО Минобрнауки, разгорается скандал вокруг идеи создания суперкомпьютерного центра. Суть в том, что под эгидой создания СКЦ на базе Новосибирского госуниверситета в него захотели влить ряд научных учреждений. Ученые взбунтовались.

Об этом скандале написала и местная, и федеральная пресса. Но «АН» заинтересовал другой, а именно технический аспект самой идеи создания такого центра, которому уже даже дали имя большого русского ученого академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, в честь основателя Сибирского отделения РАН и Академгородка.

«Лаврентьев» должен закрыть потребности всей научной Сибири в вычислительных мощностях, так как его быстродействие планируется в районе 10-15 петафлопс. Это позволит ему стать одним из самых мощных суперкомпьютеров, физически расположенных на территории России. Открытие, как и положено помпезное, запланировано на 2025 год. Его стоимость местные власти, которые курируют проект, оценивали в 5 млрд. твердых бюджетных рублей в ценах почему-то 2019 года. Видимо, разговоры разговаривают именно с того времени.

Так как и НГУ, и научные институты, которые насильно захотели присоединить к проекту «Лаврентьев» являются подведомственными учреждениями Минобрнауки, то какие-то официальные новости: «сколько стоит? Кто разработчик? Чье «железо» и софт?» логично было бы разместить на сайте ведомства. Однако ни поиск по сайту, ни глобальные поисковики не увязывают воедино в запросе название ведомства и понятие суперкомпьютер «Лаврентьев».

Логично предположить, что пока ведомство Валерия Фалькова желает остаться в тени. Почему? Ответ очевиден. Никакого российского суперкомпьютера с патриотичным названием великого русского ученого не будет. Вероятней всего, будет закуплена рядовая китайская «машина», которую назовут в честь Михаила Алексеевича (Слава Богу, что не дожил до этого позора!). В России просто-напросто нет от слова совсем таких производств. И строить их никто ни по каким программам даже не планирует.

По телевизору расскажут об очередной победе российского оружия, на сей раз вычислительного. В Минобрнауки продолжат спорить, что есмь суперкомпьютер вообще (см. «АН» «Еже еси ИИ»). Сама отрасль будет загибаться и дальше. Будут переписываться программы развития. Писаться «дорожные карты». Осваиваться миллиарды. Прикупаться домики на берегах теплых морей.

Пока весь мир идет куда-то, но вперед, мы дружно под патриотические песни пятимся в каменный век. Не забывая пускать пыль в глаза. В нашем случае, суперкомпьютерную пыль.

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