Володин заявил, что снижение нештрафуемого порога скорости приведет к росту уровня коррупции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 31 января, заявил, что предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час повлечет за собой повышение коррупции.
Вячеслав Володин подчеркнул, что подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований. Кроме того, по словам спикера ГД, не были произведены необходимые расчеты для того, чтобы делать выводы о том, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости позволит уменьшить смертность в ходе ДТП в Москве на десять процентов.
Володин добавил, что выдержать вышеуказанные требования крайне сложно. Также он заметил, что введение подобных правил приведет к повышению уровня коррупции.
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