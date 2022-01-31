В Петербурге несовершеннолетним со среды запретили посещать кафе и торговые центры

С 2 по 13 февраля несовершеннолетним жителям Санкт-Петербурга запрещается посещать заведения общепита. Согласно последней информации, исключение составляют только школьные столовые.
В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга отметили, что также несовершеннолетним со вторника не позволяется посещать торговые центры. Вышеуказанные меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Северной столице.
Ранее сегодня сообщалось, что учеников старших классов школ Санкт-Петербурга переводят на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля.
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