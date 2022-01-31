Учащихся 7-11 классов петербургских школ переводят на дистанционное обучение

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31 января 2022, 15:05 Источник: ТАСС

школьный класс, pixabay.com

Учеников старших классов школ Санкт-Петербурга переводят на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля. Согласно последней информации, эта мера вводится в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Указ о переводе ряда учеников на дистанционное обучение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Уточняется, однако, что проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения, а также очное обучение ребят из первых-шестых классов допускается при соблюдении всех необходимых требований Роспотребнадзора.

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