Учащихся 7-11 классов петербургских школ переводят на дистанционное обучение

Учеников старших классов школ Санкт-Петербурга переводят на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля. Согласно последней информации, эта мера вводится в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Указ о переводе ряда учеников на дистанционное обучение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Уточняется, однако, что проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения, а также очное обучение ребят из первых-шестых классов допускается при соблюдении всех необходимых требований Роспотребнадзора.
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