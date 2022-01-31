Аргументы Недели Общество 13+

Учащихся 7-11 классов петербургских школ переводят на дистанционное обучение

, 15:05 Источник: ТАСС

Учащихся 7-11 классов петербургских школ переводят на дистанционное обучение
школьный класс, pixabay.com

Учеников старших классов школ Санкт-Петербурга переводят на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля. Согласно последней информации, эта мера вводится в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Указ о переводе ряда учеников на дистанционное обучение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

Уточняется, однако, что проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения, а также очное обучение ребят из первых-шестых классов допускается при соблюдении всех необходимых требований Роспотребнадзора.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

В мире

Происшествия

Общество

Заседание правления Арктического совета по сохранению флоры и фауны пройдёт в Финляндии с 31 января по 3 февраля 2022 года

Арктический совет по сохранению флоры и фауны начнёт свою работу сегодня в Финляндии. На заседании будут подняты вопросы защиты арктической окружающей среды, сохранения биоразнообразия Арктики и экосистем, сохранения и обеспечения устойчивого использования природных ресурсов. В межправительственный форум «Арктический совет» входят Канада, Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция, Соединённые Штаты Америки.

В мире

В мире

Экономика

Общество

В мире

Политика

Политика

Здоровье

Здоровье