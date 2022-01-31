Перед покупкой жилья южноуральцам рекомендуют запросить выписку с ЕГРН

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

31 января 2022, 16:20 Татьяна Михайлова Источник: https://t.me/presscentregp/1704

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Все сведения об объекте недвижимости потенциальные покупатели могут получить из Единого государственного реестра недвижимости. Об этом рассказали представители управления Росреестра по Челябинской области в ходе пресс-конференции, которая прошла 31 января в пресс-центре «Гранада Пресс».

По словам директора Кадастровой палаты Челябинской области Ирины Ворониной, информация из ЕГРН позволяет уточнить, стоит ли на учете объект недвижимости, какие сведения внесены в реестр, есть ли ограничения или обременения. Сведения предоставляются по запросу в Росреестр в виде выписки из ЕГРН. Также можно получить выписки, которые предоставляют определенную информацию, например, сведения о кадастровой стоимости.

Практически все услуги, предоставляемые Росреестром, жители Челябинской области могут получить в электронном виде. В том числе в режиме онлайн проводятся консультации. На конец декабря 2021 года около половины обращений, которые южноуральцы представили в Росреестр, были электронными.

Добавим, что в 2021 году количество обращений в региональное управление Росреестра выросло на 16 %. Как отметила руководитель ведомства Ольга Смирных, самыми востребованными услугами остаются государственная регистрация прав в отношении объектов жилого назначения, договоров долевого участия и прав на земельные участки.

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