Европейский налог на мясо: скажется ли он на экономике в России?

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31 января 2022, 16:33 Антон Дубровский, Журналист Источник: ng.ru

В Европе, помимо ископаемого топлива, собираются бороться с большим оборотом мясной продукции. Для нашей страны подобная ситуация выглядит, по меньшей мере, чем-то странным. В Европе уже поставлена задача уменьшить количество животных в сельском хозяйстве. Помощь бедным и более экологическое содержание животных – именно эти цели обозначила фракция «зеленых» в новом правительстве ФРГ. Вся эта ситуация, а именно уход Европы от занятия промышленным животноводством, угрожает России ростом глобальных цен на продовольствие. Безусловно, это может создать и новые условия для перспективного развития собственного производства. Очевидно, что в данном случае, скучать Министерству сельского хозяйства не придется.

Данный процесс идет по всей Европе. Особенно интенсивно возможность введения налога на мясо обсуждается в Германии. Подобные цели подробно объясняются в свежем немецко-британском исследовании ученых из Технического университета Берлина, Потсдамского института исследований воздействия на климат и Оксфордского университета. Оно обосновывает необходимость введения налога на мясо, которое может стать необходимой причиной к трансформации рациона питания западных стран в форму, соответствующую целям защиты климата и окружающей среды.

«Животноводство является важным источником выбросов парниковых газов, загрязнения почвы и воды, а ценные леса вырубаются под пастбища и продовольственные культуры. Есть свидетельства того, что воздействие на окружающую среду настолько велико, что мир не может достичь климатических целей и поддерживать жизненно важные экосистемы без сокращения потребления мяса – по крайней мере в западных странах с высоким уровнем дохода», – объясняют специалисты. При этом, по их данным, 13% глобальных выбросов парниковых газов приходится на животноводство.

Исследователи считают, что уровень внешних влияний на здоровье и окружающую среду, связанный с потреблением мяса и животноводством, нужно оценивать «адекватно». Они также называют необходимым введение экологического налога в определенном числе стран. Их исследования показывают, что в связи с введением налога, в странах с высоким уровнем дохода, розничная цена на мясо птицы вырастет на 25%, на говядину – на 35-56%, а на свинину и баранину – на 19%. Исследователи подчеркивают, что это нужно для того, чтобы «отразить воздействие их производства на окружающую среду». Исследователи также обращают внимание на то, что эти данные не учитывают негативного влияния потребления мяса на здоровье человека, ущерб потери биоразнообразия, а также других факторов. При этом, это только предварительные оценки.

Теперь уже очевидно, что этот новый налог приведет к прямому подорожанию мясной продукции. В связи с этим, специалисты предлагают компенсацию издержек фермерам и малообеспеченным семьям. «Мы предлагаем, чтобы часть выручки была выделена владельцам животноводческих ферм, чтобы помочь им разработать альтернативные источники дохода или внедрить более высокие стандарты защиты животных и разработать политику, поддерживающую домохозяйства с низким доходом», – говорят они.

Эксперты также предлагают облагать более значительными налогами граждан с более высокими доходами, и перераспределять доходы от налога на мясо на субсидирование производства плодоовощной продукции. «Домохозяйства с высокими доходами уже покупают все более и более дорогое мясо, поэтому в первую очередь они будут вносить больший вклад в налоговые поступления. С помощью такой простой меры, как равномерное перераспределение доходов от налога на мясо среди населения, у большинства людей с низким доходом будет больше денег, чем до налоговой реформы», – объясняют они.

Данные идеи не являются новшеством. Новый министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заметил в конце прошло года, что цены на еду в Германии такие же низкие, как и её качество. «Больше не должно быть бросовых цен. Они разоряют фермы, мешают благополучию животных, способствуют вымиранию видов и обременяют климат», - объяснял министр. Министр считает, что цены на продукты питания должны выражать «экологическую правду».

«Экологическая правда» была подсчитана летом прошлого года. Подсчет произвела специальная правительственная комиссия, состоящая как из фермеров, так и из экологических групп. Вывод был сделан следующий: цена на говядину в Германии должна быть в пять или шесть раз больше, чем сегодня. А точнее - более 80 евро (90 долл.) за кг, а не 14 евро, как в данный момент. Что касается молочных продуктов, то, по тем же расчетам, они должны стоить в два-четыре раза дороже. Также комиссия установила, что загрязнения и потеря биоразнообразия обходятся в 90 млрд евро в год.

Дабы добиться её экологической трансформации, комиссия рекомендовала направлять по 7–11 млрд евро инвестиций в год в сельхозотрасль. Также специалисты не рассматривали какую-либо вероятность уменьшения поголовья скота на немецких фермах. Подобная ситуация означала бы падение количества мяса на рынке и рост цен.

В то же время общественная организация «Гринпис» также обратилась к правительству Германии с просьбой увеличить НДС на продукты животного происхождения. По мнению эксперта «Гринпис» по сельскому хозяйству Маттиаса Ламбрехта «новое федеральное правительство должно скорректировать НДС для мясных и молочных продуктов до обычной ставки в 19%». Взамен он предлагает уменьшить налог на овощи и фрукты или даже отменить его. Сегодня к конкретным товарам и услугам, учитывая и продукты питания, применяется сниженная ставка НДС в размере 7%.

Германия – не единственная страна, которая всерьез рассматривает возможность введения налога на мясо. В других государствах задумываются не только о принятии решения об этом сборе, но и о сокращении поголовья скота (в отличие от ФРГ). К примеру, Нидерланды еще раньше сообщили о начале работы над законопроектом, который постановляет, что фермеры должны уменьшить поголовье скота страны на 30%. Это проект впоследствии был отклонен после получения шквала недовольства фермеров.

В свою очередь, в Дании обсуждалось введение налога на красное мясо. Изначально, в прошлом году, датский совет по этике рассматривал возможность введения налога лишь на говядину, после чего предлагал поступить аналогично с другими видами красного мяса. Совет считал, что выбросы парниковых газов от продуктов питания в Дании снизятся на 20–35%, если употреблять в пищу меньшее количество мяса жвачных животных.

Ситуация складывается не самая обычная. Введение налога на красное мясо может нанести больше вреда, чем пользы. К такому выводу пришли ученые из британского сельскохозяйственного исследовательского института Rothamsted Research летом прошлого года. Специалисты объясняли, что не только животноводы понесут экономические убытки от введения налога, но и общество в целом. Установлено, что экономика Великобритании будет терять 242 млн фунтов стерлингов в год, если ставка налога будет 19% для мяса и 11% для молочных продуктов. В свою очередь, сумма в 100 млн фунтов стерлингов в год будет сэкономлена при сокращении выбросов в атмосферу.

«Налог на красное мясо может сократить выбросы парниковых газов. Но, к сожалению, тот же налог может также вытеснить пастбищные животноводческие фермы из отрасли, даже если пастбища на самом деле являются наиболее разумным видом землепользования в этом конкретном месте. Помимо воздействия на потребителей и фермеров косвенные эффекты будут негативно влиять на сельские поселения», – объясняют ученые.

Эксперты считают, что правительства более обеспеченных стран Европы с развитой системой социальной поддержки вполне могут принять эту инициативу и ввести обсуждаемый налог, сделав это под давлением активистов. Сама же идея получения налога от одних и передачи этих средств другим требует обсуждения. Вот что на эту тему говорит директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда: «Как при этом будет снижаться потребление мяса? Если люди состоятельны для таких покупок, то они купят мясо и с налогом. Если бедным отдадут дотацию, то они купят столько же или примерно столько же мяса, как могли купить. Очевидно, что пострадают те, кто не так состоятелен, но и не беден – они должны заплатить налог в цене мяса, но им не будет дотации. Соответственно купят меньше».

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что в таких проектах часто не обращают внимание на то, как введение налога и возросшие цены на мясо могут, в итоге, сказаться на жизни миллионов фермеров и производителей, а также на общественных настроениях внутри страны.

Советник гендиректора «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов считает, что «любой налог ведет к снижению платежеспособного спроса и в конечном итоге – к снижению потребления и производства продукта». По его мнению, принятие подобного решения спровоцирует недовольство и производителей, и потребителей мяса.

Он также отмечает, что влияние данной инициативы на РФ крайне несущественно. «Наличие контрсанкций и слабый рубль надежно защищают россиян от европейского рынка мяса», - добавляет он.

Профессор РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов, замечает, что ряд стран мира открывает разные фонды поддержки малообеспеченных граждан. Для них используются различные источники. «Для отдельных стран, в том числе из Европы, в которых производится избыточное количество мяса, такой налог мог бы стать одним из таких источников», – говорит профессор. Он также добавляет, что «мясная отрасль РФ для формирования фондов за счет допналога не готова». «Мясная отрасль России сама нуждается в поддержке, дополнительные налоги на мясо затруднят развитие этой отрасли и приведут к росту цен на мясо», – утверждает специалист. «Пока мясная отрасль России сама нуждается в поддержке, дополнительные налоги на мясо затруднят развитие этой отрасли и приведут к росту потребительских цен на мясо и продукты его переработки», – продолжает Рамазанов.

Старший аналитик аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, в свою очередь, считает, что повышение налогов на мясо сделает его недоступным для большей части населения. При этом, она утверждает, что зарубежное мясо может значительно подорожать. «И тут кроется отличный стимул для развития внутреннего животноводства», – добавляет Бодрова.

Директор Института аграрных исследований Высшей школы экономики Евгения Серова считает, что в дальнейшей перспективе РФ даже может выиграть от этой инициативы.

При этом она выражает свое недоумение о том, почему проект обсуждается сейчас, когда весь мир находится в продовольственном кризисе. «Нужно также понимать, что в странах, где на еду тратится не более 10–15% семейного дохода удорожание продовольствия не является серьезной проблемой. Но вне развитого мира люди тратят на еду существенно большие суммы», – констатирует Серова.

Руководитель департамента «Универ Капитал» Андрей Верников сообщает, что больше 60% жителей России отдают за еду половину своего ежемесячного дохода. Он считает, что рост цен на мясо в Германии – вопрос весьма ощутимый, а для России очень ощутимый. «В прошлом году среднее значение мировых цен на мясо индекса ФАО выросло на 12,7% (кроме свинины). В России мясо за год подорожало на 15–17,5%. Дальнейшее подорожание – очень чувствительный вопрос для властей. Россия как крупнейший импортер и экспортер сельскохозяйственной продукции не может отгородиться от мировых цен. Если поголовье рогатого скота в мире начнет сокращаться, то цены на мясо и в России, и в мире вырастут», – резюмирует специалист.

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