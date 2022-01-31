Как сегодня кормят детей в школах

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31 января 2022, 15:51 Антон Дубровский, Журналист Источник: iz.ru

Фото: Пресс-служба администрации Тулы

Общественная палата России по итогам тематического мониторинга выяснила, что 83% детей в школах недовольно питанием в столовых, а 65% периодически вынуждены есть остывшую еду. В мониторинге приняли участие 10 тыс. человек. Эту ситуацию связывают с материальной базой школьных столовых. Последнее масштабное переоснащение школьных столовых проводилось в 2008–2011 годах. Ремонту подлежит почти 30 тыс. пунктов общепита для детей.

Для того чтобы изменить эту ситуацию, нужны понятные алгоритмы общественного контроля.

Школьное меню составляется на две недели и согласовывается с местным министерством или департаментом образования. Школа может готовить сама, а может получать поставки с комбината питания.

При составлении школьного меню нужно обязательно учитывать мнение родителей.

Меню также должно учитывать потребности детей.

Необходимо все школьные столовые оснастить раздаточной лентой, что позволит подавать пищу детям горячей.

Одна из мер контроля - наличие чек-листов в столовых.

Необходимо пересмотреть требования к поставщикам питания в школах.

Усилить требования к соблюдению санитарных норм в столовых.

Школа должна размещать ежедневное меню на своем сайте.

Необходимо соответствие оснащения школьных столовых требованиям СанПиНов 2021 года.

Нужно выделять из региональных бюджетов средства на ремонт пищеблока и столового оборудования школ.

По данным Отраслевого союза развития социального питания, в ремонте сегодня нуждаются 29 874 школьных столовых по всей стране — это 82% от общего числа учебных учреждений. Причем 3 643 из них требуют капитального ремонта.

«Программа капитального ремонта — часть большой глобальной программы модернизации школьного образования, которая в себя включает и всю инфраструктуру, в том числе и пространство в столовой, а также широкий набор мер по оснащению школ всем необходимым», — отметили в Минпросвещения.

Государственная программа «Развитие образования» была утверждена правительством России в 2017 году. Ремонт и переоснащение столовых обойдется в 353 млрд рублей, посчитали в отраслевом союзе развития социального питания.

В Министерстве просвещения также отметили, что мониторинг предоставления горячего питания в школах ведется непрерывно.

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