В Петербурге к длительным срокам лишения свободы приговорили омоновцев, убивших из-за долгов пенсионера МВД

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2022, 15:03 Источник: Znak.com

ОМОН, Zamir Usmanov/globallook.com

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к длительным срокам лишения свободы бывших сотрудников ОМОНа Даниила Бородулина и Владимира Гридасова за убийство пенсионера МВД, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Бородулин приговорен к 13 годам лишения свободы, Гридасов — к 14.

Как следует из материалов дела, погибший одолжил у Гридасова деньги и вовремя не вернул долг. 12 мая 2020 года омоновцы приехали к должнику, заставили его сесть к ним в машину и задушили удавкой.

В ходе следствия Бородулин написал явку с повинной, а Гридасов своей вины не признал.

Сообщается, что омоновцы в ходе рассмотрения дела выплатили семье погибшего 3 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости