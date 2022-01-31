Аргументы Недели Общество 13+

В Петербурге к длительным срокам лишения свободы приговорили омоновцев, убивших из-за долгов пенсионера МВД

, 15:03 Источник: Znak.com

В Петербурге к длительным срокам лишения свободы приговорили омоновцев, убивших из-за долгов пенсионера МВД
ОМОН, Zamir Usmanov/globallook.com

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к длительным срокам лишения свободы бывших сотрудников ОМОНа Даниила Бородулина и Владимира Гридасова за убийство пенсионера МВД, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Бородулин приговорен к 13 годам лишения свободы, Гридасов — к 14.

Как следует из материалов дела, погибший одолжил у Гридасова деньги и вовремя не вернул долг. 12 мая 2020 года омоновцы приехали к должнику, заставили его сесть к ним в машину и задушили удавкой.

В ходе следствия Бородулин написал явку с повинной, а Гридасов своей вины не признал.

Сообщается, что омоновцы в ходе рассмотрения дела выплатили семье погибшего 3 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

В мире

Происшествия

Общество

Заседание правления Арктического совета по сохранению флоры и фауны пройдёт в Финляндии с 31 января по 3 февраля 2022 года

Арктический совет по сохранению флоры и фауны начнёт свою работу сегодня в Финляндии. На заседании будут подняты вопросы защиты арктической окружающей среды, сохранения биоразнообразия Арктики и экосистем, сохранения и обеспечения устойчивого использования природных ресурсов. В межправительственный форум «Арктический совет» входят Канада, Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция, Соединённые Штаты Америки.

В мире

В мире

Экономика

Общество

В мире

Политика

Политика

Здоровье

Здоровье