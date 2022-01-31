В Петербурге к длительным срокам лишения свободы приговорили омоновцев, убивших из-за долгов пенсионера МВД

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к длительным срокам лишения свободы бывших сотрудников ОМОНа Даниила Бородулина и Владимира Гридасова за убийство пенсионера МВД, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Бородулин приговорен к 13 годам лишения свободы, Гридасов — к 14.
Как следует из материалов дела, погибший одолжил у Гридасова деньги и вовремя не вернул долг. 12 мая 2020 года омоновцы приехали к должнику, заставили его сесть к ним в машину и задушили удавкой.
В ходе следствия Бородулин написал явку с повинной, а Гридасов своей вины не признал.
Сообщается, что омоновцы в ходе рассмотрения дела выплатили семье погибшего 3 млн рублей в качестве возмещения ущерба.
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