Пресс-служба судов Петербурга опубликовала пост-квест: из-за снега «судье, секретарю, прокурору не пройти, конвою не проехать»

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30 января 2022, 15:27 Источник: Фонтанка.ру

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала в своем телеграм-канале квест «Как попасть в суд». Публикация появилась днем в воскресенье, после того как из-за сугробов, которые намело вчерашним снегопадом, не смог попасть на работу дежурный судья Колпинского районного суда, не удалось подъехать к зданию и конвою.

«У судьи Колпинского районного суда г. Санкт-Петербурга возникли проблемы при проходе на работу для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. К суду не подойти из-за снега. Судье, секретарю, прокурору не пройти. Конвою не проехать. Зона ответственности по уборке снега на данной территории - МО Колпино. На звонки председателя суда по телефонам для заявок убрать снег, никто не отвечает»,- написала пресс-служба.

Как сообщил позже глава администрации муниципального округа, проблемы с уборкой возникли из-за сильного снегопада и увеличившейся нагрузки на сотрудников коммунальных служб. К трем часам дня подъезды к зданию суда были расчищены.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о своей реакции на критику музыканта Сергея Шнурова относительно плохой уборки улиц города.

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