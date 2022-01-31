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Депутаты могут запретить уничтожение санкционной продукции

, 14:34

Депутаты могут запретить уничтожение санкционной продукции

В Госдуму в ближайшее время поступит законопроект о запрете уничтожения конфискованных продуктов питания, пригодных к употреблению. Инициаторы закона полагают, что их можно было бы передавать в муниципальные и государственные предприятия.

Эксперты отмечают отсутствие совершенной системы утилизации. В то же время давка бульдозером сотен тонн продуктов питания вызывает у россиян серьёзное недовольство. В условиях кризиса и резкого роста цен от подобной практики стоит отходить, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Конфискованные продукты могут использоваться по назначению строго после проведения экспертизы. Это могут быть как зарубежные товары, так и продукция, изъятая у браконьеров, фермеров.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов считает, что конфискат может проверять Роспотребнадзор. Парламентские фракции начали изучать содержание законопроекта. Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что у закона есть шансы на принятие.

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