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Дмитрий Песков обвинил американские СМИ в публикации ложной информации о ситуации вокруг Украины

, 13:13 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков обвинил американские СМИ в публикации ложной информации о ситуации вокруг Украины
Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Американская пресса в последнее время публикует много непроверенной и заведомо ложной информации о ситуации вокруг Украины, заявил во время пресс-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря российского президента прокомментировать материалы американских СМИ о том, что между Зеленским и Байденом возникли разногласия по поводу оценки опасности «вторжения» России на Украину.

«К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Это становится очевидно уже практически для всех, поэтому к этим публикациям нужно соответствующем образом относиться»,- заявил Песков. 

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