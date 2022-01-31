Дмитрий Песков обвинил американские СМИ в публикации ложной информации о ситуации вокруг Украины

Американская пресса в последнее время публикует много непроверенной и заведомо ложной информации о ситуации вокруг Украины, заявил во время пресс-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты попросили пресс-секретаря российского президента прокомментировать материалы американских СМИ о том, что между Зеленским и Байденом возникли разногласия по поводу оценки опасности «вторжения» России на Украину.
«К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Это становится очевидно уже практически для всех, поэтому к этим публикациям нужно соответствующем образом относиться»,- заявил Песков.
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