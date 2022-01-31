Десять лет без права переписки

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2022, 09:07 Николай ТОНОРОВ

Фото: Николай Цхадая

В номере 29 (723) от 29 июля 2020 года мы опубликовали статью «Почему доверенное лицо Путина сидит в СИЗО? Рейдерский захват крупнейшего университета Европейского Севера России». Второго сентября 2020 Сыктывкарский городской суд изменил меру пресечения Николаю Цхадая на домашний арест. Т.е. на первый вопрос заголовка нашей статьи правоохранительные органы ответили. А вот со вторым предложением заголовка – про наглый рейдерский захват с подключением силовиков - всё гораздо сложнее…

У нас до сих пор всё это не укладывается в голове – но, тем временем, суд над президентом УГТУ (на сайте Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая – президент, и это твердая позиция ВУЗа) вышел уже на финишную прямую и прокурор запросил для Николая Денисовича 10 лет колонии строгого режима с конфискацией 90 млн руб. в пользу государства за взятку и злоупотребление служебным положением.

Если суд прислушается к этому мнению, то это будет не просто брошенная тень, это будет огромное несмываемое пятно на и так не идеально чистых мундирах всех правоохранительных ведомств не только Республики Коми, но и всей страны, ибо в Москве, несомненно, в курсе проходящего в Ухте судебного процесса.

Напомним вкратце диспозицию и претензии обвинения. У «АН» не вызывает никаких сомнений, что арест «самого влиятельного человека Ухты» (эту цитату мы уже приводили в первой публикации) безусловно связан с предметом этого «влияния», с профессиональной деятельностью Николая Цхадая на посту ректора и президента УГТУ.

УГТУ – это градообразующее предприятие Ухты и «форпост нефтегазового образования на Европейском Севере России» (ещё одна цитата), базовый университет по подготовке инженеров для российских нефтегазовых компаний - «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти», «Транснефти», «Зарубежнефти» и других.

Взятка в долг?

Итак, уголовное дело рассматривается в Ухтинском городском суде, доказательством взятки служат показания взяткодателей экс-сенатора Коми Евгения Самойлова и экс-депутата Госсовета региона Евгения Лядова о том, что они передавали Цхадая взятку в качестве отката за заключение и исполнение договоров строительного подряда. Опомнились Самойлов и Лядов через 8 лет после предполагаемой взятки, хотя понятно, что ранее они были немного заняты: Евгений Самойлов был ключевым свидетелем по «Делу Гайзера», хотя изначально был задержан вместе с главой Коми Вячеславом Гайзером, но деятельное раскаяние творит чудеса. Евгений Лядов, считавшийся самым богатым местным парламентарием, так же был фигурантом расследования по фактам невозврата кредитов рядом коммерческих структур в республике, находящихся в стадии банкротства, но также отделался легким испугом. Вот и отдают долги, как могут.

Как мы уже писали ранее, «искренность действий Самойлова и Лядова сомнительна, так как «на «раскаяния» Самойлова и Лядова на ближайшие лет двадцать эксклюзив отнюдь не у Цхадая» (а у тех самых правоохранительных органов).

Выступая в прениях, защита Цхадая обратила внимание суда на то, что, даже рассматривая «доказательства», на которые ссылается обвинение, невозможно сделать вывод о том, что Цхадая брал деньги. Хотя законодательство очень четко требует от обвинения доказать место и время совершения преступления, его мотивов, целей, и последствий, и, самое главное - факт передачи денег. Ничего из этого не доказано, а анализ «доказательств», проведенный защитой, показывает лишь подгонку фактов под надуманные предположения Самойлова и Лядова.

Во-первых, защитой доказано, что Цхадая не мог физически находится в местах и времени якобы получения взятки (в августе 2012 и январе 2013), так как во время обоих эпизодов находился за границей, а не в Ухте и Москве, как утверждает обвинение. Никаких других доказательств получения взятки, кроме голословных утверждений Самойлова и Лядова, обвинением предоставлено суду не было. Наконец, допрошенный в суде г-н Чернов А.Л. опроверг утверждения Самойлова Е.А. о том, что это он предложил Самойлову участвовать в аукционе на строительство объектов для УГТУ, сообщив, что у Цхадая Н.Д. якобы есть «домашнее задание», подразумевая взятку.

Во-вторых, какой-то необходимости требовать взятку не было, так как Цхадая никак не мог повлиять на выигрыш в конкурсе именно предприятий Самойлова и Лядова. Мало того, эта якобы взятка так и не помогла предприятиям Самойлова и Лядова в итоге выполнить контракт на строительство общежития и бизнес-инкубатора. Даже после якобы получения Цхадая денег, УГТУ отправлял в адрес ООО «Дивный Град» (победитель аукциона) претензионные письма и эта переписка как началась с июня 2012 года, так и не прекращалась до марта-апреля 2015 года. При этом, отсутствуют периоды, когда, якобы со слов Самойлова и Лядова претензий не было, что якобы объяснялось передачей Лядовым денег Цхадая. Что же это за покровительство такое? Тем более сам Самойлов в суде утверждает, что у него в то время, а он был сенатором СФ, никто ничего не мог требовать. По утверждению Самойлова в суде, то, что деньги якобы требует Цхадая, ему сообщил Лядов, и Самойлов выдал ему деньги «на взятку»… под 17% годовых и этот факт подтверждают все включая Лядова, Самойлова, его сотрудников, а главное следует из документов, ими же представленных в суд. Согласитесь это что-то новое в юриспруденции - взятка в долг.

И, в-третьих, так называемые явки с повинной Самойлова и Лядова получены следствием с нарушением требований УПК РФ, т.е. являются недопустимыми доказательствами (статья 75), так как явка с повинной может иметь место до того, как правоохранительным органам стало известно о совершенном преступлении и лицах, причастных к его совершению. Соответственно ни одна из явок с повинной (Лядова Е.В., Самойлова Е.А. и Шмелева А.А.) не соответствуют требованиям УПК РФ (все они опрашивались и допрашивались по данному уголовному дело до «явки с повинной», а от Самойлова явка вообще оформлена после возбуждения в отношении него уголовного дела и ознакомлении с этим решением) и в соответствии с ч.1 ст. 75 являются недопустимыми и не могут быть положены в основу обвинения.

Злоупотребления во благо УГТУ?

По злоупотреблению должностными полномочиями инкриминируемое Цхадая деяние заключается в том, что он, по версии следствия, будучи ректором УГТУ, являющегося участником ООО «НИПИ УГТУ», принял решение о продаже части, принадлежащей обществу, в 33% доли в уставном капитале. Это обвинение также, на наш взгляд, имеет такие же проблемы с легитимностью, как и обвинение во взятке. Как подчеркивает защита президента УГТУ, доля умершего участника общества Долгушина (директор ООО «НИПИ УГТУ» с момента его основания и об этой доли ведёт речь обвинение) была приобретена обществом за его, общества, средства, поэтому продажа этой доли другим лицам никакого ущерба не причинила. Все решения, принятые Цхадая Н.Д. от лица университета, как участника НИПИ, предварительно обсуждались с руководством, коллегиально, и с курирующими службами. Никакого нарушения прав УГТУ этими действиями не допущено, а наоборот, за счёт перераспределения этих 33 процентов привлекли новый менеджмент, что дало прирост производства, штатов и, как результат, увеличение в разы финансовых результатов.

В судебном заседании, были приобщены документы, полученные из НИПИ, отражающие динамику с 2012 по 2019 г. финансовых результатов НИПИ: выручка выросла с 228 599 550 руб. в 2012 г. до 10 138 828 135 руб. в 2019 г.; операционная прибыль с 63 987 945 руб. в 2012 г. до 518 448 159 руб. в 2019 г.

За время своей работы ООО «НИПИ УГТУ» передало УГТУ денежных средств и материальных активов в виде пожертвований, безвозмездной помощи, беспроцентных и просто невозвращенных и неистребованных займов на сумму более чем один миллиард рублей! В том числе Университет получил от Общества в виде пожертвований и займов порядка пятисот миллионов рублей, т.е. эти средства были получены дополнительно, помимо дивидендов! Директор получал заработную плату, участники получали дивиденды по результатам хозяйственной деятельности общества, которых (результатов), УГТУ не добилось бы, если бы попыталось выполнить эту работу собственными силами.

Министерство науки и высшего образования, признанное потерпевшим по настоящему уголовному делу, говорит о каком-то ущербе, обосновать который не в состоянии, ведь УГТУ показывает рост финансовых показателей благодаря именно работе НИПИ, другим «дочкам» университета такие показатели и не снились. Так чего на самом деле хочет следствие и опосредованно, невнятной позицией, и министерство? Как в известном анекдоте: «Чтобы не было богатых?»

Влиять – это значит «брать нравственный перевес»

В начале ноября 2021 Министерство науки и высшего образования учредило новый профессиональный праздник - День преподавателя высшей школы, который будет отмечаться 19 ноября. В минобрнауки считают, что новый профессиональный праздник поможет повысить престиж профессии преподавателя высшей школы… К этой дате на ютуб-канале «Николай Цхадая у истоков УГТУ» выложили более часа видео-интервью с огромным количеством общественных деятелей, ученых и практиков, коллег и учеников Николая Денисовича. Из комментариев к видео: «Испытала чувство безграничной радости и гордости за всех замечательных, достойных людей, которые нашли такие точные, правильные, сильные слова в поддержку незаурядного человека, ректора, настоящего лидера - Николая Денисовича Цхадая, и выразили уверенность в скорую встречу с ним и в продолжение совместной созидательной деятельности. Горжусь вами, светлые, надежные, сильные дорогие люди!!!»

14 января 2022 Николай Цхадая выступил с последним словом:

«В течение девяти месяцев я находился под стражей в следственном изоляторе. На все мои просьбы, на все ходатайства за меня об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, я получал отказы, так как я якобы человек в республике влиятельный и могу оказать давление на фигурантов дела.

Я всегда отрицал предположения о такой моей грубой влиятельности. Но сегодня я бы хотел согласиться с этим утверждением, но только как с фигурой речи. Простите, Ваша честь, за нескромность, но... Да, меня можно называть человеком влиятельным, но только совсем не в том смысле, какой в это слово вкладывало следствие.

Я человек влиятельный в том смысле, в каком об этом говорится в словаре живого великорусского языка Даля: влиять – значит «брать нравственный перевес». Да, признаю, таким перевесом я пользовался, влиял по мере сил на окружающую действительность.

Я глубоко убеждён, Ваша честь, что организация моего «уголовного дела» связана с перспективами развития Ухтинского государственного технического университета, хотя и не только его. Существенное ослабление Ухтинского университета отвечало бы интересами этого круга лиц, организовавших моё «дело» и грязную информационную войну против меня и моего родного университета.

Не перестаю себя корить за то, что проглядел природу моего первого приемника на посту ректора университета Д.А. Беляева. Уже задним числом, анализируя его непродолжительное управление университетом, вижу, что он сознательно вёл дело к дефолту, к коллапсу университета в Ухте. Все те экономические сложности, с которыми университет столкнулся в 2017-2018 годах, были преодолимы.

Если вдруг начинает полыхать пламя информационной войны вокруг такого дворца как наш университет, значит, это кому-нибудь нужно. И если бы всё дело было только во мне, то, наверно, и клеветали бы против меня, поливали бы грязью только моё имя, но почему-то обрушились на весь университет. Это надо понять. Это надо учитывать при оценке всех фактов и интерпретаций по выдвинутым против меня обвинениям, которые – повторю ещё раз – категорически отрицаю».

Служить бы рад…

Как мы уже писали в начале этой статьи, сам факт суда над президентом УГТУ по надуманным причинам у нас не укладывается в голове – но, для самой республики таким процессом никого не удивить – кого в Коми только не сажали – губернаторов, мэров, сенаторов – и ректоров тоже – пытались посадить. Но вот аналогичное также громкое дело ректора Сыктывкарского университета Марины Дмитриевны Истиховской - по ст. 286 УК РФ превышение должностных полномочий – закончилось ничем для правоохранителей. Вначале Верховный Суд Республики Коми подошёл объективно и исключил один эпизод, где объективно выгода Университета так же в разы превышала якобы убытки, найденные обвинением. А в кассации, её окончательно оправдали. И, как и в нашем примере, ВУЗ всё время заявлял, что ущерба от действий ректора нет!

Но всё эти гонения на успешных руководителей ведущих ВУЗов Республики Коми вписываются в заданный властями региона курс на оптимизацию высшего и средне-специального образования – и где не получается пряником, там применяют кнут в лице услужливого следствия и гособвинения.

«АН» абсолютно уверены в невиновности Николая Цхадая, и мы будет следить за развитием событий и надеемся на беспристрастное, честное и гуманное правосудие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости