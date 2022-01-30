Евгений Тишковец: циклон «Надя» в ближайшие два дня накроет Москву снегопадами

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30 января 2022, 20:45 Источник: "Интерфакс"

Зима в Москве, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В ближайшие два дня в Москве выпадет четверть нормы осадков, сугробы вырастут до почти рекордных в это время 52 см, сообщил в своем инстаграме ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Наступающий североатлантический циклон «Надя» будет капризнее своей предшественницы «Марии», и принесет снега вдвое больше»,- написал Тишковец. По его словам, высота сугробов достигнет больше полуметра, что «близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 см».

При этом последний день января будет не по сезону теплым. Обычно, по словам синоптика, на 31 января приходятся самые холодные сутки в году. На этот раз будет на 9 градусов теплее средних многолетних значений: «в понедельник и вторник столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до -5°C», — сообщил Тишковец.

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