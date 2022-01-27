Тишковец предупредил москвичей о пятидневных снегопадах, начиная с 28 января

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27 января 2022, 20:32

снег, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу в Москву придут пятидневные снегопады, которые будут сопровождаться метелью.

Тишковец пояснил, что 28 января Москва окажется под влиянием североатлантического циклона по имени «Мария», центр которого переместится на Псковщину, вследствие чего начнется снегопад, который во второй половине дня усилится. По его словам, в столице закружит метель, видимость ухудшится до 2 километров, а также выпадет до трех миллиметров осадков.

Метеоролог добавил, что интенсивность снегопадов возрастет 29 января, когда выпадет 5 мм осадков, а видимость сократится до 1 км. Согласно прогнозу, 30 января в первой половине дня снегопад ослабеет, но после полудня пойдет с новой силой из-за приближения циклона «Надя». В понедельник осадков станет еще больше - до 7 мм, что позволит сугробам впервые за зиму подрасти до полуметровой высоты, уточнил Тишковец.

«При этом показания барометров обрушатся до 727 мм ртутного столба - на 20 единиц ниже нормы и негативно скажутся на самочувствии метеозависимых людей»,- продолжил синоптик.

Эксперт уверен, что во вторник снегопады будут кратковременные.

Ранее сообщалось, что 25 января в турецкой Анталии впервые за последние 29 лет выпал снег.

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