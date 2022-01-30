Режиссер Грамматиков назвал Куравлева «человеком высочайшего качества»

Режиссер Владимир Грамматиков рассказал о работе с ушедшим из жизни 30 января актером Леонидом Куравлевым. Народный артист РСФСР скончался в хосписе после продолжительной болезни.
Грамматиков отметил, что Куравлев был «воистину народным актером». По его словам, Леонид Вячеславович был «человеком высочайшего качества». Ему удалось поработать с артистом в фильме «Шла собака по роялю».
«… несмотря на пик его популярности, он был абсолютно доступен, в работе был абсолютно нормальным актером, который всячески шел навстречу. Уходит такое поколение артистов, которое воистину народное: неважно, есть ли звание, его так любили! В человеческом, гражданском смыслах он высочайшего качества человек. Светлая память ему»,- поделился заслуженный деятель искусств РФ.
Ранее сообщалось, что Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище.
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