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Режиссер Грамматиков назвал Куравлева «человеком высочайшего качества»

, 15:09 Источник: ТАСС

Режиссер Грамматиков назвал Куравлева «человеком высочайшего качества»
Леонид Куравлев, фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Режиссер Владимир Грамматиков рассказал о работе с ушедшим из жизни 30 января актером Леонидом Куравлевым. Народный артист РСФСР скончался в хосписе после продолжительной болезни.

Грамматиков отметил, что Куравлев был «воистину народным актером». По его словам, Леонид Вячеславович был «человеком высочайшего качества». Ему удалось поработать с артистом в фильме «Шла собака по роялю».

«… несмотря на пик его популярности, он был абсолютно доступен, в работе был абсолютно нормальным актером, который всячески шел навстречу. Уходит такое поколение артистов, которое воистину народное: неважно, есть ли звание, его так любили! В человеческом, гражданском смыслах он высочайшего качества человек. Светлая память ему»,- поделился заслуженный деятель искусств РФ.

Ранее сообщалось, что Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. 

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