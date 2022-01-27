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Минздрав РФ: визит инспекции ВОЗ по поводу «Спутника V» запланирован на февраль

, 19:49 Источник: РИА Новости

Минздрав РФ: визит инспекции ВОЗ по поводу «Спутника V» запланирован на февраль
вакцина, фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/ globallookpress.com

Министерство здравоохранения России сообщило, что поездка инспекции ВОЗ по поводу одобрения вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» запланирована на февраль.

Директор департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роджерио Гаспар в ходе встречи с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко отметил высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила мнение, что вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» могут признать в этом году.

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