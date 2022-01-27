Минздрав РФ: визит инспекции ВОЗ по поводу «Спутника V» запланирован на февраль

Министерство здравоохранения России сообщило, что поездка инспекции ВОЗ по поводу одобрения вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» запланирована на февраль.
Директор департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роджерио Гаспар в ходе встречи с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко отметил высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V».
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила мнение, что вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» могут признать в этом году.
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