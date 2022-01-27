Представитель ВОЗ Вуйнович: «Спутник V» могут признать в этом году

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27 января 2022, 17:36 Источник: ТАСС

вакцина, фото: Christian Thiele / globallookpress.com

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» могут признать в этом году. По ее словам, в списке ожидания находятся 16 кандидатов.

«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V"»,- пояснила она.

Вуйнович отметила, что для заявки на регистрацию лекарственного препарата в ВОЗ нужен полный общий технический документ, который включает пять больших модулей. Она добавила, что сейчас все идет по плану. В организации надеются, что это позволит прийти к окончанию процесса в 2022 году.

Представитель ВОЗ уточнила, что из всех российских вакцин только «Спутник V» подал заявку на регистрацию.

Ранее сообщалось, что ВОЗ ожидает к концу января предоставление полного пакета данных по вакцине «Спутник V».

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