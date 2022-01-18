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В ВОЗ ожидают получения полного пакета данных по «Спутнику V» к концу января

, 17:14 Источник: РИА "Новости"

В ВОЗ ожидают получения полного пакета данных по «Спутнику V» к концу января
вакцина "Спутник V", Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В пресс-службе штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения ‎заявили, что к концу января ожидается предоставление полного пакета данных по вакцине против коронавируса нового типа "Спутник V".

Уточняется, что предоставление большей части информации по препарату состоялось в конце декабря минувшего года.

Во Всемирной организации здравоохранения уточнили, что заявитель, которым является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), должен предоставить подтверждения того, что все недочеты, которые ранее выявили эксперты международной структуры, устранены. После этого, РФ сообщат о решении по поводу необходимости проведения инспекции для проверки "Спутника V" на ‎месте.‎

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