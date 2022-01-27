Губернатор Вологодской области заболел коронавирусом через полгода после вакцинации

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27 января 2022, 17:08 Источник: ТАСС

Олег Кувшинников, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Вологодской области Олег Кувшинников заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 27 января, сообщил вице-губернатор Антон Кольцов.

«Кувшинников заболел коронавирусной инфекцией и находится сейчас на амбулаторном лечении, лечится на дому. Хочу пожелать от нас всех ему скорейшего выздоровления»,- поделился он на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.

В свою очередь, губернатор уточнил, что переносит заболевание в легкой форме. По словам Кувшинникова, он заразился за неделю до ревакцинации. Он отметил, что последнюю прививку от коронавируса делал 3 августа – ровно полгода назад. Из симптомов у главы региона только небольшая температура. Сейчас Кувшинников работает в режиме видеоконференцсвязи.

«Я четко понимаю, что если бы я не был вакцинирован, то последствия могли быть более тяжелыми, вплоть до моногоспиталя»,- добавил он.

Отмечается, что исполняющим обязанности губернатора назначен Кольцов Антон Викторович.

Ранее сообшалось, что министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заболел коронавирусной инфекцией.

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