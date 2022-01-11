Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что заболел коронавирусом

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11 января 2022, 09:50 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам министра, он сдал положительный тест на COVID-19, но чувствует себя отлично.

"Я чувствую себя отлично, потому что вакцинирован",- написал Лапид в Тwitter.

Глава израильского МИД призвал сограждан вакцинироваться от новой инфекции и носить маски.

"Мы вместе решим проблему",- заявил Яир Лапид.

В конце декабря премьер Израиля Нафтали Беннет ушёл на самоизоляцию из-за того, что его дочь заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. О заболевании дочери Нафтали Беннет узнал во время заседания правительства, он сразу же покинул работу.

Недавно израильский Минздрав разрешил российским туристам, привитым двумя дозами "Спутника V", посещать Израиль в течение месяца после вакцинации.

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