Аргументы Недели Общество 13+

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что заболел коронавирусом

, 09:50 Источник: Интерфакс

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что заболел коронавирусом
фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
По словам министра, он сдал положительный тест на COVID-19, но чувствует себя отлично.

"Я чувствую себя отлично, потому что вакцинирован",- написал Лапид в Тwitter.
Глава израильского МИД призвал сограждан вакцинироваться от новой инфекции и носить маски.
"Мы вместе решим проблему",- заявил Яир Лапид.

В конце декабря премьер Израиля Нафтали Беннет ушёл на самоизоляцию из-за того, что его дочь заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. О заболевании дочери Нафтали Беннет узнал во время заседания правительства, он сразу же покинул работу.

Недавно израильский Минздрав разрешил российским туристам, привитым двумя дозами "Спутника V", посещать Израиль в течение месяца после вакцинации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Экономика

Экономист Руслан Гринберг прокомментировал возможное введение в России продуктовых карточек

Экономист Руслан Гринберг прокомментировал возможное введение в России продуктовых карточек

Ничего плохого в том, если в России введут продуктовые карточки, нет. Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг прокомментировал возможное введение в России продуктовых карточек.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

В мире

В мире

Политика