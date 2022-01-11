Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что заболел коронавирусом

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
По словам министра, он сдал положительный тест на COVID-19, но чувствует себя отлично.
"Я чувствую себя отлично, потому что вакцинирован",- написал Лапид в Тwitter.
Глава израильского МИД призвал сограждан вакцинироваться от новой инфекции и носить маски.
"Мы вместе решим проблему",- заявил Яир Лапид.
В конце декабря премьер Израиля Нафтали Беннет ушёл на самоизоляцию из-за того, что его дочь заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. О заболевании дочери Нафтали Беннет узнал во время заседания правительства, он сразу же покинул работу.
Недавно израильский Минздрав разрешил российским туристам, привитым двумя дозами "Спутника V", посещать Израиль в течение месяца после вакцинации.
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