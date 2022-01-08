Израиль готов впускать вакцинированных «Спутником V» туристов при прохождении анализа на антитела после прилета

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8 января 2022, 18:57

самолет, фото: pixels.com

Израильские власти разрешат въезд на территорию страны иностранным туристам, привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V», при прохождении серологического анализа на наличие антител после прилета. Новые требования ступают в силу с 9 января.

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной "Спутник V" граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля»,- отметили в пресс-службе посольства РФ в Израиле.

Уточняется, что туристам потребуется получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к коронавирусу, выполненный на территории Израиля.

В посольстве пояснили, что необходимо провести дополнительные консультации на тему проверки подлинности выдаваемых в РФ сертификатов о вакцинации, процедуры прохождения серологических тестов, порядка обязательной самоизоляции, условий въезда россиян, привитых другими вакцинами, а также переболевших и детей.

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