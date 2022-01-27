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Модный дом дочери Кадырова Firdaws и все его магазины прекратили работу «по техническим причинам»

, 17:06 Источник: Znak.com

Модный дом дочери Кадырова Firdaws и все его магазины прекратили работу «по техническим причинам»
Модный показ Firdaws, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Модный дом исламской моды Firdaws, который принадлежит дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, временно приостановил работу и закрыл все свои магазины, сообщил Instagram компании.

«Модный дом «Фирдавс» и все наши магазины по техническим причинам делают перерыв в свое работе», - говорится в сообщении.

Причины такого решения и сроки открытия магазинов не называются.

Ранее сообщалось, что счета модного дома были заблокированы в связи с неуплатой налогов. Однако, недавно компания погасила долги.

«Дом исламской моды» Firdaws основан супругой Рамзана Кадырова Медни. В 2016 году управление было передано Айшат Кадыровой. Головной офис и производство Firdaws располагаются в Грозном, магазины, помимо столицы Чечни, есть в Москве, Махачкале и Дубае.

С октября 2021 года Айшат Кадырова является к тому же министром культуры Чеченской Республики. 

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