Мэр Липецка Уваркина матом отчитала коммунальщиков за уборку снега и пригрозила «зачищать» тех, кто делает это плохо

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2022, 16:42 Источник: Gorod48.ru

Евгения Уваркина, фото с сайта администрации Липецка

Евгения Уваркина, мэр Липецка, в котором из-за снежной зимы остро стоит вопрос уборки улиц, жестко поговорила с коммунальщиками на совещании. Запись ее речи, изобилующей нецензурной лексикой, попала в сеть.

«Вы мне поднимете норматив! Норматив (нецензурно)! Вы занимаетесь (нецензурно) голимым, вы занимаетесь (нецензурно). <...>До тех пор пока будет продолжаться это (нецензурно), я не буду ни с вами, ни по отдельности разговаривать! Прекратите это делать! Тех, кто не гребет, а плывет, как кое-что плавает, я буду зачищать. Зачищать (нецензурно)!», - говорит она на записи.

Журналистам портала GOROD48, которые попросили мэра прокомментировать ролик, Уваркина сказала, что иногда, к сожалению, «без крепкого слова не удается уговорить кого-либо исполнять свои обязанности».

По ее словам, управляющие компании очень плохо справляются с уборкой снега. «Было проведено совещание, где до УК жестко довели задачу по уборке территорий. И на записи его фрагменты. Фразы вырваны из контекста. Однако после совещания УК взялись за работу. Сработал отчасти и формат совещания», - заявила мэр.

Ранее сообщалось о проблемах с уборкой снега в Санкт-Петербурге. Там проблема отчасти начала решаться после нецензурных стихов и роликов Сергея Шнурова, посвященных губернатору Беглову.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости