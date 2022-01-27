Мишустин подписал постановление об увеличении выплат на 8,4 процента с 1 февраля

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2022, 15:51 Источник: РИА Новости

коепилка, фото: pixels.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат и пособий на 8,4 процента. Соответствующий документ вступает в силу с 1 февраля.

«В числе таких выплат - единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью»,- пояснили в пресс-службе правительства.

Также речь идет о пособиях, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и др.

Кроме того, вырастет материнского капитала. Отмечается, что на первого ребенка он увеличится до 524,5 тысячи рублей (ранее 483,9 тысячи), на второго и последующих детей - до 693,1 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье медики смогут получить выплаты до 50 тысяч рублей, если привлекут к работе в системе здравоохранения нового специалиста.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости