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В Подмосковье медикам пообещали премию до 50 тысяч рублей за приглашение на работу нового специалиста

, 15:21 Источник: ТАСС

В Подмосковье медикам пообещали премию до 50 тысяч рублей за приглашение на работу нового специалиста
Врач, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Подмосковные медики смогут получить выплаты до 50 тысяч рублей, если привлекут к работе в системе здравоохранения области нового специалиста. О программе «Приведи друга» рассказал во время отчета перед депутатами Мособлдумы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вы знаете, у каждого есть сообщество, и у врачей, конечно, тоже, поэтому мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей»,- сказал он.

Если новый специалист устроится на работу, рекомендовавший его сотрудник получит выплаты от 30 до 50 тысяч рублей, сообщил Воробьев, назвав такой стимул «очень важным».

В Московской области со времени начала пандемии коронавируса введены стимулирующие выплаты для медперсонала, работающего с ковидными больными. Врачам ежемесячно доплачивают до 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу — до 30, младшему — до 10 тысяч рублей. 

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