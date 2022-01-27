Дмитрий Песков опроверг информацию, что из-за посещения президентом Пискаревского кладбища туда не смогли попасть блокадники

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27 января 2022, 14:47 Источник: "Подъем"

Пискаревское кладбище, Elena Dunn/globallook.com

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о том, что из-за посещения в четверг президентом РФ мемориального Пискаревского кладбища туда в день годовщины снятия блокады Ленинграда не смогли попасть петербуржцы, в том числе блокадники.

«Важно понимать, кто именно и когда не пустили. Дело в том, что никаких перекрытий там не было, никаких. Жители свободно ходили утром. Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно. Поэтому это не соответствует действительности»,- прокомментировал ситуацию для издания «Подъем» Дмитрий Песков.

27 января в соцсетях появились фотографии, на которых люди у забора наблюдают за тем, как президент идет возлагать цветы к мемориалу. Пользователи писали, что якобы среди тех, кого не пропустили в это время на кладбище, были блокадники.

Ранее сегодня Дмитрий Песков рассказал о реакции президента на инициативы депутатов признать ДНР и ЛНР и помочь самопровозглашенным республикам оружием.

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