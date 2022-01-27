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Дмитрий Песков: «нет никакой реакции президента» на инициативы признания ДНР и ЛНР и поставок им оружия

, 13:47 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков: «нет никакой реакции президента» на инициативы признания ДНР и ЛНР и поставок им оружия
Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет «никакой реакции» президента России Владимира Путина на призывы депутатов Госдумы признать ДНР и ЛНР, а также помочь самопровозглашенным республикам оружием. Об этом Песков заявил журналистам в ходе ежедневного пресс-колла.

На прошлой неделе депутаты от фракции КПРФ выступили с предложением признать ДНР и ЛНР, а вчера секретарь генсовета «Единой России», первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак заявил, что республикам необходимо помочь оружием.

«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности», - сказал он, в эфире телеканала «Россия-24».

«Путину известно об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительна эта тема, но сейчас нет никакой реакции президента», — ответил Песков на вопрос журналистов об отношении Путина к данным инициативам.

Пресс-секретарь заметил, что ситуация вокруг Украины очень «болезненно воспринимается» депутатами. «Наши парламентарии,  наши граждане не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса,  но пока это партийная инициатива», — подчеркнул Песков.

Журналисты поинтересовались также, осуществляла ли Россия раньше поставки оружия для ДНР и ЛНР или это «что-то новое»?

«Это что-то новое» -, ответил Песков. 

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