Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР 24 января

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24 января 2022, 11:42 Источник: РИА Новости

здание Госдумы, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев сообщил, что обращение партии к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в качестве независимых государств будет обсуждаться на сегодняшнем Совете ГД.

Заседание Совета Государственной Думы запланировано на 16.00.

Напомним, что в среду депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в ГД на рассмотрение проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР.

В свою очередь, председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что партия «Справедливая Россия - За правду» уже готовы поддержать проект, «лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно». По его словам, «депутатов от «Единой России» также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР».

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