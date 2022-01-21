Вячеслав Володин: консультации по инициативе КПРФ о признании ДНР и ЛНР пройдут на следующей неделе

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21 января 2022, 08:18 Источник: Вячеслав Володин

В. Володин, фото с сайта Кремля

Консультации с руководителями фракций Госдумы о необходимости признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пройдут на следующей неделе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что речь идёт об инициативе, внесённой на рассмотрение депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Со своей инициативой Геннадий Зюганов обратился ранее к Владимиру Путину. Лидер КПРФ заявил, что признание ЛНР и ДНР независимыми республиками – исключительный шаг в сторону обеспечения безопасности проживающих там граждан.

Володин ответил, что "правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу", и после "по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы".

Спикер Госдумы написал, что "Сергей Миронов уже заявил о готовности фракции «Справедливая Россия — За правду» поддержать проект", "лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно". По мнению Володина, "депутатов от «Единой России» также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР".

Российский политолог Евгений Сатановский заявил, что он "всей душой поддерживает обращение КПРФ к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

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