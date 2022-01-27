В Свердловской области четвероклассникам задали на дом прочитать сказку «для взрослых»

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27 января 2022, 13:16 Источник: E1.ru

Библиотека, Nikolay Titov/globallook.com

В городе Реж Свердловской области учительница в качестве домашнего задания предложила своим четвероклассникам прочитать эротическую сказку Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей». Родители отказались выполнять задание и пожаловались на учителя директору.

«Задание появилось в электронном дневнике — прочитать в выходные сказку «Царь Никита и 40 его дочерей». Я зашла в интернет, прочитала фрагмент и глазам не поверила», — рассказала мать одного из учеников.

«Срамная» сказка в стихах была написана поэтом в 1822 году и не публиковалась при жизни Пушкина — ходила только в рукописных списках. Содержание ее весьма пикантно.

Директор школы Светлана Шишканова, к которой обратились возмущенные родители, объяснила, что учитель сама не может понять, как такое могло случиться.

« Она хотела задать на дом «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но написала почему-то «Царь Никита...», — пояснила директор школы. — Я в курсе этой ситуации. Учитель в любом случае наказан дисциплинарно», - сказала она.

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