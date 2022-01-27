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27 января 2022, 10:13 Источник: Лиза Алерт

Айлита Ли, фото с сайта СКР

Волонтёры продолжают поиск пропавшей в Волгоградской области 15-летней Айлиты Ли. Участники добровольческо-поискового отряда «Лиза Алерт» свернули штаб по поиску несовершеннолетней девочки, пропавшей 13 января в селе Чухонастовка Камышинского района. Об этом сообщается в официальной группе волонтёров.

Айлиту искали 12 дней. По данным волонтёров, за эти дни пройдено 2972 километра. В поисках девочки принимали участие полиция, спасатели, добровольцы из разных российских регионов, кинологи, водолазы - всего порядка 500 человек. Осмотрено более 4000 снимков, сделанных БПЛА.

24 января штаб поиска был свёрнут. «Но поиск не прекращается – девочка по-прежнему не найдена. Нам всё также важны все возможные свидетельства. Любое из них может сыграть ключевую роль», - сообщили добровольцы в своей группе в соцсети Вконтакте.

Поиск продолжается в информационном режиме. Поэтому если вы обладаете информацией о местонахождении Айлиты, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52.

Напомним, был найден портфель девочки, который валялся в уличном туалете.

Опубликованы приметы Айлиты Ли.

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