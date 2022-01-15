В Волгоградской области дело возбуждено после пропажи 15-летней девочки Айлиты Ли

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15 января 2022, 19:22

Айлита Ли, фото с сайта СКР

В Волгоградской области третьи сутки ищут пропавшую в Камышинском районе 15-летнюю девочку Айлиту Ли. С заявлением о пропаже девочки 13 января в полицию обратилась ее бабушка.

Школьница живет в селе Чухонастовка Камышинского района. Бабушка рассказала, что Айлита в тот день ушла из дома в школу (от дома до школы — порядка 800 м), но на занятиях так не появилась. Домой девочка не вернулась.

Ребенка начали искать полиция, сотрудники МЧС, военные, добровольцы, жители села, сотрудники администрации. Местность прочесывают с кинологами. Местность вокруг села прочесывают по квадратам – на каждом по 10 сотрудников и один местный проводник,- сообщает Блокнот.

Найден портфель девочки, который валялся в уличном туалете. Следственным отделом по городу Камышин СКР по области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

Приметы Айлиты Ли: рост 160-165, среднего телосложения, волосы темные длинные, челка слегка окрашена в фиолетовый цвет, глаза черные.

В момент исчезновения была одета в шапку темно-синего цвета, куртку оранжевого цвета с капюшоном и мехом, серый джемпер, майку белого цвета, брюки черного цвета, полуботинки черного цвета.

Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном месте нахождении или последнем месте пребывания несовершеннолетней Айлиты, с просьбой сообщить эту информацию правоохранителям.

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