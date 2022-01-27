Врач Браунштейн сообщил об опасности «скрытого» омикрон-штамма коронавируса

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27 января 2022, 07:58 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Врач Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн предупредил об опасности "скрытого" омикрон-штамма коронавируса. Американский доктор объяснил, что обычные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 могут показать положительный или отрицательный результат, но они не могут определить конкретный подтип.

По его данным, штамм-"омикрон" имеет генетическую особенность, которая позволяет легко классифицировать образец. Новую разновидность омикрон-штамма коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем оригинальный "омикрон" BA.1, так как новый подвариант не обладает этой характеристикой. И исследователи больше не могут использовать этот быстрый метод.

Как рассказал американский медик, разновидность BA.2 все-таки еще можно идентифицировать с помощью технологии генетического секвенирования. При этом пациентам достаточно сдать экспресс- или ПЦР-тест, который в любом случае покажет наличие вируса в организме, независимо от подтипа.

Омикрон-штамм коронавируса (B.1.1.529) впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Стало известно, что им могут заражаться переболевшие коронавирусной инфекцией и вакцинированные от COVID-19. Инфицированные омикроном выявлены в 110 странах, в том числе в России.

В Москве доминирует штамм омикрон, но у большинства тяжелых больных выявлен дельта штамм.

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