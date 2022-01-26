Министр обороны Латвии «возжелал» дополнительные миллионы на оборону

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26 января 2022, 20:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс «возжелал» дополнительные 350 миллионов евро на оборону! Кстати, немедленно!



«Мы понимаем, что вызовы, которые мы сейчас видим, особенно со стороны России, не исчезнут в одночасье. И мы также видим, что Эстония выделила дополнительные ресурсы своим вооруженным силам, а также немного на внутренние дела, чтобы способствовать более быстрому развитию своих вооруженных сил, - заявил Пабрикс. - Глядя на то, как развивается ситуация на российско-украинской границе, ждать и медлить нельзя. В вооруженных силах Латвии, в сфере обороны, наши планы основаны на долгосрочной перспективе развития примерно на 12 лет, и, видя развитие ситуации, нет времени ждать 12 лет.»



По его словам, Латвия должна стремиться к тому, чтобы в ближайшие три года оборонный бюджет составлял около 2,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). Тогда работу, запланированную выполнить через 7-10 лет, можно будет сделать за 2-3 года. Бюджет оборонной отрасли Латвии на текущий год составляет не менее 2% от ВВП, или 758,35 миллиона евро. Увеличение составляет около 49 миллионов евро по сравнению с 2020 годом.»



Те, кто видел на официальных парадах «оборону» Латвии… понимает в чем дело: за 31 год под постоянные крики правящих националистов: «Россия нападает!» списано… страшно сказать сколько денег. Латвийцы задают вопрос: «А, где достойная техника для защиты государства?» Выводы с официальных парадов! Если сравнить военную технику с другими странами, то в Латвии – Святые Угодники!



Почему так срочно понадобились миллионы?



Читайте между строк – мое мнение: «Дайте быстрее денег, а то скоро выборы и могут нас уже не избрать!»



Рассуждать, видя военную технику и военные учения в Латвии, выскажу мнение многих латвийцев (делала опрос специально): «Хватить раздувать щеки! Вы, господин Пабрикс, весь бюджет можете потратить на оборону, но Большой сосед этого не заметит. Пустая трата денег. Из мухи слона сделать – никак не получится! А вот лопнуть точно можно!»



Может потратить денег на медицину и образование?



Такие просьбы мне напоминают «войнушку» на кухне с ножичком в руках… А, может, г-н Пабрикс в мечтах представляет себя рыцарем, который бегает с мечом по полям… разумеется, по рапсовым!

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