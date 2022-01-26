Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 64,2%

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26 января 2022, 17:53 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Russian Government/globallook.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила вечером в среду, 26 января, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу нового типа на территории страны в настоящий момент составляет 64,2%.

Татьяна Голикова в рамках совещания с членами правительства Российской Федерации под председательством президента страны Владимира Путина отметила, что в ряде регионов уровень коллективного иммунитета сейчас имеет тенденцию к снижению.

По словам вице-премьера, главной причиной является утрата иммунитета у первично привитых и переболевших ранее граждан.

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